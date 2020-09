Csak részben ismerte be bűnösségét a jedlikes késelő – fotók a tárgyalásról

Megkezdődött hétfőn a Győri Törvényszéken annak a fiúnak a büntetőpere, aki tavaly decemberben megkéselte osztályfőnökét a helyi Jedlik Ányos gépipari és informatikai középiskolában. A diákot előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolják.

Kamerák kereszttüzében zajlott hétfőn reggel 9 órától a tanárát megkéselő jedlikes diák tárgyalása, akit előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolnak. A 18 éves fiút szülei is elkísérték, de csak a tárgyaló terem ajtain kívül várhatták meg az előkészítő ülés végét, ugyanis később tanúként hallgatja meg őket a bíróság. A sértett tanárnő és ügyvédje nem volt jelen a tárgyaláson, kérték, hogy az eljárás alatt különös bánásmódban kezeljék a diákkal való kapcsolata miatt.

Maximalista diák megfeleléskényszerrel

Dr. Mészáros Zsolt hosszasan ismertette a vádiratot, melynek tényállása szerint a vádlott egy győri iskola 10. osztályának, tizennyolcadik életévében járó tanulója. A vádlott osztályfőnöke volt a sértett, aki az osztályának matematika és fizika tantárgyakat tanított, a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

A H.A.Cs. jó tanuló volt, maximalista magával szemben. Nem volt elfogadható számára, hogy egy fontos tantárgyból hármas osztályzatot kapjon, a vádlott teljesítménykényszere pedig szorongáshoz vezetett. 2019. decemberében a tanítási nap második órájában a vádlott a matematika dolgozatára hármast kapott, amit igazságtalannak tartott és ez felzaklatta.

Korábban is fenyegetőzött, de nem váltotta be ígéretét

Elővette a táskájából a zsebkését, annak pengéjét kinyitotta, és néhány osztálytársa előtt kijelentette, hogy a tanárnőt le fogja szúrni. Kijelentését az osztálytársak nem vették komolyan, mivel már máskor is elhangzott ilyen.

A harmadik és negyedik óra angol volt, amelyen a szaktanár megengedte a diákoknak, hogy az óra végén készüljenek az ötödik, fizikaórára, ahol szintén dolgozat volt várható. A vádlott a felkészülés helyett zenét hallgatott és kijelentette a többiek előtt, hogy azért nem tanul, mert nem lesz fizika óra és dolgozat sem lesz. Ugyanis elhatározta, hogy a sértettet a következő fizikaórán leszúrja.

Tisztában volt vele, hogy tettért felelősségre fogják vonni, ezért még az angolórán osztálytársának ajándékozta a fülhallgatóját, mert neki már nem lesz szüksége rá. -ezt viszont H.A.Cs. vitatja, mint mondta azért a fülhallgatóért keményen dolgozott, a megkeresett pénzén vette, amitől nem válna meg végleg.

Háromszor szúrta meg a tanárnőt

A vádirat szerint az ötödik óra elején a vádlott odaszólt padtársának: „Megvan a terv.” 12.00 óra körüli időpontban elhatározásának megfelelően azt színlelve, hogy a füzetében mutatni kíván valamit, kiment a tanári asztalnál álló osztályfőnökéhez. Átadta a füzetét, a sértett pedig olvasni kezdte a füzetbe írottakat. A fiú ezt kihasználva a háta mögé került, a nadrágjából elővette és kinyitotta a zsebkését, mellyel egy alkalommal, legalább közepes erővel a bal lapocka tájékon hátba szúrta a nőt. A tanárnő felsikoltott, hanyatt fekvő helyzetben a földre rogyott, a diákja pedig mellé guggolt és a zsebkést továbbra is a jobb kezében markolva, feje fölé emelve legalább közepes erővel, két alkalommal a földön fekvő sértett nyakát, illetve a mellkasának felső tájékát célba véve szúrt.

Kamera is felvette a késelést

Mivel a sértett védekezésként mindkét karját az arca, illetve felső teste elé tartotta, a szúrások a sértett jobb felkarját és a bal könyöktájékát érték el. Végül a H.A.Cs. egyik osztálytársa sietett a sértett segítségére, aki a történtek után megkérdezte a fiút miért tette ezt, miért akarta megölni a tanárnőt. A késelő diák ekkor azt válaszolta: Nem akartam megölni, senki sem akarok bántani. A tanárnőhöz mentőt hívtak, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az hétfői előkészítő ülésen az is kiderült, hogy az egész eseménysort az iskola kamerája is rögzítette a folyosóról a nyitott tanterem ajtaján keresztül.

Novemberben bizonyítással folytatódik az eljárás

A jedlikes késelő nem ismerte be bűnösségét, mint mondta nem előre kitervelten követte el tettét, az emberölés kísérletének vádját is vitatja. Védője szerint csak testisértés okozásának szándékával vádolhatják. ,,Nem volt haragom a tanárnő felé, a hármast nem tudtam elfogadni emiatt lettem ideges.” – mondta a vádlott a hétfői előkészítő ülésen.

Több szakértői vélemény is készült már az eljárás során, melyet a védelem kiegészítettek magánszakértői véleménnyel is. Dr. Faragó Péter, a fiú védőügyvédje azt mondta: ,,Szakértői véleményre nem azért van szükség, hogy legyen, hanem, hogy megtudjuk a kellő adatokat belőle.” Az ügyészség és bíróság is kérte, hogy a véleményben szereplő három szakértő igazolja igazságügyi komptenciájának mivoltát, valamint pótolják a benyújtott szakértői véleményről hiányzó aláírásokat. A tárgyalást novemberre tűzték ki, ahol tanúként hallgatják meg a vádlott szüleit és osztálytársait is. H.A.Cs. szüleivel együtt távozott a Győri Törvényszék épületéből, ugyanis április végén kiengedték a börtönből, otthonában bűnügyi felügyelet alatt is megvárhatja az ítéletet, nyomkövetőt sem rendeltek el nála.