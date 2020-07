Bűnmegelőzési nap gyerekeknek rendőrökkel Győrben – fotók

A rendőrség hagyományos győrújbaráti bűnmegelőzési tábora idén elmaradt, de a fiatalok ezen a nyáron se maradnak program nélkül.

Csütörtökön a Szent Cirill és Metód Gyermek- és Családok Átmeneti Otthonának lakói vettek részt a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési napján. Mivel a nyári hónapokban megszaporodnak a fiatalokat érintő balesetek, ezért a program elsődleges célja, hogy megakadályozza az áldozattá válást. A nyílt vízi fürdőzés és a közlekedés szabályai mellett az internet és a közösségi oldalak veszélyeinek ismertetésére is külön hangsúlyt fordítottak a szakemberek,

– Júliusban és augusztusban is 3-3 alkalmat szervezünk, ahol interaktív formában beszélgetünk a gyerekekkel. A mai nap azért is különleges, mert első ízben vesznek részt szülők is a programon – mondta el Kaliba Edit, rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője.

A beszélgetések mellett kicsiknek és nagyoknak is fantasztikus élmény volt, hogy két rendőrségi hajóval szelhették a habokat.