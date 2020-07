Autó lámpáját rúgta le egy dühös férfi Hegyeshalomban

Utcai perpatvar.

A rendőrségre július 12-én délelőtt 8 óra 50 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi az egyik hegyeshalmi bolt előtt kiabál, fenyegetőzik.

A rendőröknek a helyszínen a sértettek elmondták, hogy a nő férje – akivel jelenleg válófélben vannak – már akkor elkezdett velük ordibálni, ahogy megérkeztek a bolt elé autójukkal, majd megbotránkoztató magatartását az üzletben is folytatta. A családtagok és rokonok nem törődtek vele, a vásárlásuk végeztével be akartak ülni a gépkocsijukba, azonban a 41 éves helybéli lakos követte őket. Feldühödve az utcán is hangosan veszekedett, majd mérgében belerúgott felesége fiának járművébe, aminek a hátsó lámpája betörött – közölte a rendőrség hétfőn.

A rendőrök elfogták a férfit, majd a rendőrkapitányságra történt előállítását követően garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.