A vádirat szerint 13 éves kislánnyal közösült egy 34 éves férfi Mosonmagyaróvár környéki településen

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntettével és gyermekpornográfia bűntettével vádolja a férfit.

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség – a rendkívüli jogrend adta jogi lehetőségeket kihasználva – telekommunikációs eszközök használatával, táv meghallgatással állítja bíróság elé azt a 34 éves férfit, aki munkatársa 13 éves lányával létesített szexuális kapcsolatot – közölte csütörtökön a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

A közlemény szerint a Mosonmagyaróvár környéki településen lakó férfi egy munkatársán keresztül ismerte meg annak 13 éves lányát, akivel mintegy egy hónappal ezelőtt interneten fel is vette a kapcsolatot, vele bizalmas viszonyba került. Ezt kihasználva többször is megkérte a sértettet, hogy küldjön neki magáról meztelen fotókat, amit a kislány meg is tett.

A vádlott felajánlotta a lánynak, ha gondja van otthon, akkor nyugodtan odamehet hozzá. Mikor a sértett élt a lehetőséggel, és egy éjszaka elment a férfi lakására, a vádlott – aki tudta, hogy a kislány még nem töltötte be a 14. életévét – szexuális aktust kezdeményezett, amire végül a lány beleegyezésével sor is került.

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntettével és gyermekpornográfia bűntettével vádolja a férfit, akivel szemben – a halmazati szabályok alapján – hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható – olvasható a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség közleményében.