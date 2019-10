A győri börtönben fogták el a gyilkosság gyanúsítottját

Az élet ismétli önmagát: a soroksári gyilkossággal gyanúsított férfi után az óbudai emberölés gyanúsítottját is egy börtönben fogták el. Ezúttal a győri bv-ben értek össze a szálak.

Múlt szombaton (szeptember 28-án) a délutáni órákban egy kertész füvet nyírt egy óbudai ingatlanon, az elhagyott épületben pedig egy lemeztelenített női holttestet talált. Szólt a telek tulajdonosának, s együtt értesítették a rendőrséget.

Sajtóinformációk szerint a szebb napokat látott épület „hajléktalanok és drogosok tanyája” volt már évek óta, ez azért fontos momentum, mert a gyilkossággal gyanúsított férfi is hajléktalan életmódot folytatott, kisebb-nagyobb lopásokból tartotta fenn magát.

Az ügyészségi aktákból mostanra lehet tudni, hogy a 26 éves oroszlányi férfi tavaly egy tatabányai házba tört be, s onnan 50 ezer forint értékben vitt el néhány tárgyat. Néhány hónappal később két hipermarketből is lopott – 20 ezer forint értékben. Az ügyészség magánlaksértés és lopás miatt emelt ellene vádat; s a februári előkészítő bírósági ülésen le is zárta volna az ügyet (90 nap szabadságvesztésre vonatkozó indítvánnyal), de Sz. Tamás nem jelent meg a tárgyaláson. Novemberben lett volna az újabb forduló, a Tatabányai Járásbíróság pedig kiadta a férfi körözését.

De vissza az óbudai gyilkossági helyszínhez: a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói azonosították a 18 éves áldozatot, s a szemle során beszerzett adatok, szakértői vélemények beszerzését követően a halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást átminősítették emberölésre. (A lány fején brutális bántalmazás nyomai látszottak.) A nyomozás során azt is megállapították, hogy a fiatal nő halála 10–12 nappal a megtalálása előtt következett be.

A budapesti járőrök szeptember 24-én – még a holttest megtalálása előtt – igazoltattak egy férfit, aki a rendőröknek hamis adatokat diktált be, ezért előállították a kerületi rendőrkapitányságra. A kapitányságon kiderült, hogy a férfi Sz. Tamás, aki ellen a körözést kiadta a Tatabányai Járásbíróság. A férfit átszállították a győri börtönbe.

Közben folyt a nyomozás és az adatgyűjtés az óbudai ember­ölési ügyben, a szálak pedig összeértek: a nyomozók megállapították, hogy a gyilkossággal gyanúsítható férfi azonos azzal, akit szeptember 24-én igazoltattak a rendőrök a XIII. kerületben.

Sz. Tamást szerdán a győri börtönből Budapestre szállították, s emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfi nem tett beismerő vallomást.