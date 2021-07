Őrült! Többször rálőtt a TEK-esekre a tébolyult férfi (videó)

G. Krisztiánt június 18-án fogták el, miután fegyvert fogott az egyik szomszédjára, majd elbarikádozta magát a lakásában.

Akciófilmbe illő jelenet játszódott le június 18-án Budapesten, a VI. kerületi Bajnok utca egyik társasházában, ahol az egyik lakó, a 42 éves G. Krisztián fegyvert fogott egy szomszédjára. Miután a rendőrök nagy erőkkel kivonultak a helyszínre, a férfi elbarikádozta magát a lakásában.

A Bors most megszerezte a férfi elfogásáról készült felvételt, amin látható, hogy Krisztián többször is rálőtt a TEK-esekre.

A lap úgy tudja, hogy a terrorelhárítás munkatársai ezt megelőzően még egy telefont is beadtak neki, hogy tudjanak vele kommunikálni, de az őrjöngő Krisztián szinte rögtön kihajította az udvarra a készüléket. A TEK-esek azt is hiába kérték, hogy feltett kezekkel és fegyvertelenül jöjjön ki a lakásból. A 42 éves férfi ehelyett kilépett az ajtón, fegyverrel a kezében, és a körfolyosós gangról többször is rálőtt TEK embereire.

A cikk szerint a rendőrök ennek ellenére sem használtak fegyvert ellene, e nélkül is sikerült elfogni: az ajtót és az ablakot berúgva jutottak be a lakásba. A férfi azonban teljesen kivetkőzött magából, még akkor is ellenkezett, amikor megbilincselték. Még ezután sem volt azonban olyan állapotban, hogy a rendőrautóba beültessék, sérülései is voltak, így a műveleti egység speciális egészségügyi mentőtisztje és az orvosa látta el, ők adták át az Országos Mentőszolgálat embereinek.

A környékbeliek a lapnak azt mondták, hogy Krisztián korábban többeket is követett, zaklatott; megesett, hogy már máskor is fegyvert fogott valakire, így egyáltalán nem bánták, hogy elvitték a rendőrök.

A férfi ellen jelenleg két eljárás is folyik: a TEK hivatalos személy elleni erőszak miatt tett ellene feljelentést, míg a VI. kerületi rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz.