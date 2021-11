Brutális kegyetlenség: átbújt a kutya a kerítés alatt, leszúrta a szomszéd

Gazdái szerint a szomszéd hidegvérrel végzett kutyájukkal, a malamutot leszúró férfi szülei viszont azt állítják, a fiúnak nem volt más választása, hiszen anyját és saját kutyáját védte.

Kutyájának brutális megöléséről számolt be a körmendi Májer Petra szerdán a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az történt, hogy miután egyik kutyájuk, Démon, az alaszkai malamut a kerítés alatt átbújva megtámadta a szomszédban élő pulit, a szomszédasszony, annak bátyja és fia értek oda először a kutyákhoz – írja a vaol.hu.

Gyorsan szétválasztották őket, ám annak ellenére, hogy Démon az embereket nem támadta, a puli pedig már nem volt veszélyben, hiszen időközben elszaladt, egy husánggal agyba-főbe verték, majd – itt egy a posztból vett idézet következik – „a fiatalember előkapott egy vadászkést, anyu kiabálta, hogy ne merd megtenni, mire ő közölte, hogy megölöm. Sajnos megtette, kétszer szúrta nyakon, 15 centiméteres mély sebet okozva neki. Azonnal rohantunk az állatkórházba, ahol az orvos közölte, hogyha azonnal ellátja egy orvos, akkor sem lehetett volna megmenteni.”

A szerencsétlenül járt kutya gazdáit csütörtökön látogattuk meg Körmenden. A jól láthatóan még a történtek hatása alatt álló párt elsőként arra kértük, meséljenek az előzményekről. Kiderült, sok-sok évvel ezelőtt, amikor Vacak, a golden retriever-labrador keverék és Démon pár hetesen hozzájuk került, a szomszéd fiúk még maguk is gyerekek voltak. A már akkor is rossz kerítésen többször átcsalták magukhoz a kutyákat játszani.

Aztán ahogy teltek az évek, felnőttek a szomszéd gyerekek és a kutyák is, és utóbbiak már nem voltak szívesen látott vendégek. Ennek oka volt az is, hogy Démon még évekkel ezelőtt a szomszéd tyúkjait és macskáit megtizedelte. Petráék az incidenst minden eszközzel próbálták jóvátenni, kártérítést is fizettek volna, és mondták, segítenek a kerítés javításában is, ám ettől a szomszédok elzárkóztak. Most viszont nem zárkóztak el attól, ha nevüket nem is vállalva, váltsanak velünk néhány szót.

A szülők szerint a fiuk csak az anyját és saját kis pulijukat védte. Ráadásul elmondásuk szerint a két kutya évek óta rettegésben tartotta őket. A tyúk- és macskaügyet ők is említették – hozzátéve, hogy szerintük a kutyákat nem is etetik rendesen. Ennek ellentmondani látszik a szomszédban szinte hegyekben álló kutyaeledel, amit saját szemünkkel láttunk percekkel korábban. Megtudtuk még, hogy látleletet vetettek a puliról, és örülnek, ha lesz nyomozás az ügyben, mivel szerintük az majd tisztázza őket. Mint hangsúlyozták, sajnálják a kutyát, hiszen soha nem az állat a hibás, hanem a gazdája. Azt is megemlítették, hogy szeretnék, ha véget érne az ellenük indított gyűlöletkampány.

Petra most egyszerre kétségbeejtően szomorú és iszonyúan dühös, de bízik abban, hogy az elkövetők példás büntetést kapnak majd. Az ügyben a rendőrség hivatalból feljelentést tett.