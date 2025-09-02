43 perce
Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos - Kommandósok csaptak le 22 hónapos kislány halála miatt körözött férfira
A 24 éves férfit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözte. A férfi elrejtőzött, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt elfogták a miskei gyerekgyilkost.
Szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy majdnem kétéves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermeket keresték, de aztán bekövetkezett a legrosszabb: a kislány holtan került elő. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást –írja a BAON. A miskei gyerekgyilkos elmenekült, és elrejtőzött.
Elfogták a miskei gyerekgyilkost
A rendőrség gyanúja szerint a gyermek haláláért nevelőapja felelős, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi elmenekült, a hatóságok nagy erőkkel keresték. A rendőrség közlése szerint a férfit kedden délelőtt fogták el Miskén. Kommandósok csaptak le rá.
További részletek a BAON oldalán.
A rendőrség weboldalán fotót is közölt az elfogásról.