Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos - Kommandósok csaptak le 22 hónapos kislány halála miatt körözött férfira

Szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy majdnem kétéves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermeket keresték, de aztán bekövetkezett a legrosszabb: a kislány holtan került elő. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást –írja a BAON. A miskei gyerekgyilkos elmenekült, és elrejtőzött.

Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos: a férfi elrejtőzött a hatóságok elől, kedden délelőtt kommandósok csaptak le rá.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Elfogták a miskei gyerekgyilkost

A rendőrség gyanúja szerint a gyermek haláláért nevelőapja felelős, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi elmenekült, a hatóságok nagy erőkkel keresték. A rendőrség közlése szerint a férfit kedden délelőtt fogták el Miskén. Kommandósok csaptak le rá.

További részletek a BAON oldalán.

A rendőrség weboldalán fotót is közölt az elfogásról.