Nagy erőkkel keresték

3 órája

Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos - Kommandósok csaptak le 22 hónapos kislány halála miatt körözött férfira

Címkék#rendőrség#kommandós#Miske#kislány#emberölés

A 24 éves férfit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözte. A férfi elrejtőzött, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt elfogták a miskei gyerekgyilkost.

Kisalföld.hu

Szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy majdnem kétéves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermeket keresték, de aztán bekövetkezett a legrosszabb: a kislány holtan került elő. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást –írja a BAON. A miskei gyerekgyilkos elmenekült, és elrejtőzött.

miskei gyerekgyilkos rendőrség hatóság kommandó
Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos: a férfi elrejtőzött a hatóságok elől, kedden délelőtt kommandósok csaptak le rá.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

 

Elfogták a miskei gyerekgyilkost

A rendőrség gyanúja szerint a gyermek haláláért nevelőapja felelős, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi elmenekült, a hatóságok nagy erőkkel keresték. A rendőrség közlése szerint a férfit kedden délelőtt fogták el Miskén. Kommandósok csaptak le rá. 

További részletek a BAON oldalán.

A rendőrség weboldalán fotót is közölt az elfogásról.

 

