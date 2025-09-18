szeptember 18., csütörtök

Őrizetben a magyar trió - 100 milliós kárt okoztak

47 perce

Magyar bűnbanda tarolt Ausztriában: 39 bűncselekmény, betörések, kis híján rendőrt öltek

Címkék#kényszerítés#magyar bűnbanda#Ausztria#betörések#baleset#rendőrség#erőszak

Újabb magyar bűnbanda őrizetbe vételéről számolt be a rendőrség. Harminckilenc bűncselekménnyel vádolják őket Alsó-, és Felső-Ausztriában, Bécsben és Stájerországban. Főként betöréseket követtek el. A magyar bűnbanda tagjai több mint 250 ezer euró kárt okoztak.

Kisalföld.hu

A magyar állampolgároknak tulajdonított bűncselekmények január 9. és április 15. között történtek. Az Alsó-Ausztriai Rendőrség szerint a cégekbe, múzeumokba, járművekbe és konténerekbe történt betörések mellett készpénz nélküli fizetési eszközök eltulajdonításával, hatósági erőszakkal és kényszerítéssel is vádolják a magyar bűnbanda tagjait.

Őrizetbe került a magyar bűnbanda.
Őrizetbe került a magyar bűnbanda. Fotóillusztráció: pexels.com

A magyar bűnbanda első letartóztatása április közepén Fischamendben

Egy 30 éves gyanúsítottat április közepén Fischamendben tartóztattak le. Az Alsó-Ausztriai Bűnügyi Hivatallal együttműködve a másik két gyanúsítottat is felkutatták. Az információk szerint a 29 éves férfi múlt szerda óta már az Eisenstadt/kismartoni börtönben volt őrizetben. A trió legfiatalabb tagját, egy 20 éves elkövetőt, akivel szemben európai elfogatóparancsot adtak ki, múlt pénteken bilincselték meg szülőhazájában. A két másik férfi a korneuburgi börtönben történt kihallgatás során mindent beismert, közölte az tartományi rendőrség.

 

Autós menekülés: baleset a körforgalomban

Az egyes bűncselekmények során merész manőverekhez és veszélyes helyzetekhez vezetett a menekülésük. Amikor a 20 és a 30 éves férfiak egy gramatneusiedli cégbe való betörés után éjjel menekülni kezdtek, a rendőröknek és a cég vezetőjének is félre kellett ugraniuk, hogy ne gázolják el őket. Alig egy héttel később éjjel, ugyancsak ez a két gyanúsított, egy feltételezett betörés előkészítése után Strasshof an der Nordbahnban autóval menekültek, és Gänserndorfban egy körforgalomban balesetet szenvedtek. Az autó felborult. A férfiak szabadlábon maradtak, mert akkor nem lehetett bizonyítani, hogy bűncselekményt követtek el - írta közleményében a volksgruppen.orf.at.

 

