Tragédia

54 perce

Emberölés Komáromban, őrizetbe vett egy férfit a rendőrség

Címkék#halál#rendőrség#holttest#bűntett

Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. Emberölés történt.

Kisalföld.hu

Szeptember 25-én, csütörtökön késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. Emberölés történhetett, erről a police.hu számolt be pénteken. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

emberölés komárom rendőrség nő halál elkövető
Emberölés történt Komáromban: a rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatását.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Emberölés Komáromban: elfogtak egy férfit

A holttestet találtak egy komáromi lakásban, az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta. 

Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: a feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. 

A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

Mint arról portálunkon pénteken beszámoltunk: késsel támadta meg és zaklatta a feleségét az a férfi, akinek sikeresen indítványozta büntetése súlyosítását a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Emberölés kísérlete miatt ítélték el.

 

