Tragédia: mentős és a férje halt meg egy balesetben

Mentős és a férje halt meg egy közlekedési balesetben – írja az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tragédia még pénteken este történt.

Tragédia: megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Mint azt facebook bejegyzésükben írják: megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. A baleset péntek este történt Fejér vármegyében. Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, nemrég csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. A balesete nappalos szolgálatát követően történt – írták.