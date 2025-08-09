1 órája
Tragédia: mentős és a férje halt meg egy balesetben
Az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán azt írta: mentős és a férje halt meg egy közlekedési balesetben. A tragédia pénteken este történt.
Tragédia: Megrázó veszteség
Mint azt facebook bejegyzésükben írják: megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. A baleset péntek este történt Fejér vármegyében. Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, nemrég csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. A balesete nappalos szolgálatát követően történt – írták.
Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.