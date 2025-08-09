augusztus 9., szombat

Gyász

1 órája

Tragédia: mentős és a férje halt meg egy balesetben

Az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán azt írta: mentős és a férje halt meg egy közlekedési balesetben. A tragédia pénteken este történt.

Kisalföld.hu

Mentős és a férje halt meg egy közlekedési balesetben – írja az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tragédia még pénteken este történt.

Tragédia: megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. 
Tragédia: Megrázó veszteség

Mint azt facebook bejegyzésükben írják: megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. A baleset péntek este történt Fejér vármegyében. Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, nemrég csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. A balesete nappalos szolgálatát követően történt – írták.

Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

 

