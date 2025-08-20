Baleset
1 órája
Mentőhelikopter a sztrádán: Lesodródott az úttestről, majd letarolta a szalagkorlátot az M1-esen
Ács közelében, Hegyeshalom felé forgalmi akadály van a sztrádán.
Lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96. kilométernél –írja a Katasztrófavédelem.
A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.
A balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, ahol forgalmi akadályra kell számítani.
