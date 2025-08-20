Mentőhelikopter a sztrádán: Lesodródott az úttestről, majd letarolta a szalagkorlátot az M1-esen

Lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96. kilométernél –írja a Katasztrófavédelem.

A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

A balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, ahol forgalmi akadályra kell számítani.