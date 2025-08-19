Meg akarta menteni kislányát - Végül mindketten életüket vesztették

Szombaton délután tragédia történt a lévai járásbeli Csatánál: a Garamban való fürdőzés közben egy 34 éves édesanya és 7 éves kislánya fulladt a folyóba. A nő három gyermekével együtt mártózott meg, amikor a sodrás elragadta őket. Két gyermeknek sikerült partra jutnia, ám édesanyjuknak és testvérüknek már nem.

Forrás: ujszo.com

A kislányt járókelők húzták ki a vízből, de minden erőfeszítés és a gyors orvosi segítség ellenére sem tudták megmenteni. Az édesanyát a tűzoltók csaknem egyórás keresés után találták meg holtan a folyó túlpartján, egy fába akadva.

A férj, Rafael a Nový Časnak nyilatkozva elmondta: kislányuk, Dorotka egy követ akart kivenni a vízből, amikor a sodrás magával ragadta. Felesége azonnal utána ugrott, de őt is elnyelte a folyó. A kislány bátyja is próbált segíteni, de hiába.

A tragédia a falu lakóit is megrázta. Csákvári Marian polgármester szerint a Garam ezen a szakaszon sekély, ezért számára is érthetetlen, hogyan történhetett meg a baleset.

A megözvegyült családapa két gyermekével maradt egyedül, és elmondása szerint rendkívül nehéz helyzetbe került: „Eddig dolgoztam, de mostantól ezt nem tudom megtenni, otthon kell maradnom. Pénzügyileg képtelen vagyok megbirkózni a helyzettel. A feleségem gondoskodott mindenről, most rám hárul az összes feladat. Fogalmam sincs, hogyan fogjuk ezt megoldani, és hogyan temetjük el őket” - írta az ujszo.com közleményében.