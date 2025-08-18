1 órája
Teljes útzár az M1-esen - Mentőhelikopter is érkezett a szörnyű balesethez
Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn délután a sztrádán. M1-es autópálya: teljes az útzár, egy mentőhelikoptert is riasztottak.
Két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.
M1-es autópálya: teljes útzár
Az egyik jármű trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult. A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanítják a kocsikat, valamint megszüntetik az üzemanyagfolyást a sztrádán.
A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.
Teljes útlezárás mellett tartanak a munkálatok.