Baleset

1 órája

Teljes útzár az M1-esen - Mentőhelikopter is érkezett a szörnyű balesethez

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn délután a sztrádán. M1-es autópálya: teljes az útzár, egy mentőhelikoptert is riasztottak.

Kisalföld.hu

Két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.

m1-es autópálya baleset mentőhelikopter sztráda
M1-es autópálya: a tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat sietett a helyszínre, egy mentőhelikoptert is riasztottak.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

M1-es autópálya: teljes útzár

Az egyik jármű trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult. A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanítják a kocsikat, valamint megszüntetik az üzemanyagfolyást a sztrádán.

A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett. 

Teljes útlezárás mellett tartanak a munkálatok.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

