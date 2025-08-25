Borzalmas tragédia: árván maradt 5 gyermek

Egy orosházi családban tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is. Hevesi Mónika haláláról beszámolt társoldalunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek sokan.

Forrás: beol.hu

Újabb tragédia

A családban nevelkedik a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az 5 éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk és erről a nagyon kegyetlen helyzetről kellett az apának gondoskodnia. Ezek után pedig még egy szörnyű tragédia érte a családot. Az apa is elhunyt váratlanul, erről testvére tett közzé egy bejegyzést.

Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék.

- írta a beol.hu.