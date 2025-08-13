augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ausztria

1 órája

Baleset történt az A4-es autópályán, Gols és Mönchhof között, Magyarország irányába

Címkék#a4#Ausztria#baleset

A riasztás szerint egy beszorult személyt is ki kellett menteni, ezért a rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínre vonult.

Kisalföld.hu
Baleset történt az A4-es autópályán, Gols és Mönchhof között, Magyarország irányába

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See/Facebook

Útközben a bevetést irányító Gols-i Önkéntes Tűzoltóság rádión jelezte, hogy további személy nincs beszorulva. Egy személyautó belerohant egy utánfutót húzó kocsiba, majd a középső betonelválasztó falnak csapódott. A járművekben utazók láthatóan nem szenvedtek komoly sérülést, a mentők rövid idő alatt ellátták őket. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert.

A helyszínelés befejezése után a tűzoltók megtisztították az útpályát, eltávolították és biztonságosan elhelyezték a járműveket, valamint felszórták és felitatták a kifolyt folyadékokat.

A mentés és takarítás idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, ami jelentős torlódást okozott.

- írta a Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See közösségi média oldalán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu