Baleset történt az A4-es autópályán, Gols és Mönchhof között, Magyarország irányába

Útközben a bevetést irányító Gols-i Önkéntes Tűzoltóság rádión jelezte, hogy további személy nincs beszorulva. Egy személyautó belerohant egy utánfutót húzó kocsiba, majd a középső betonelválasztó falnak csapódott. A járművekben utazók láthatóan nem szenvedtek komoly sérülést, a mentők rövid idő alatt ellátták őket. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert.

A helyszínelés befejezése után a tűzoltók megtisztították az útpályát, eltávolították és biztonságosan elhelyezték a járműveket, valamint felszórták és felitatták a kifolyt folyadékokat.

A mentés és takarítás idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, ami jelentős torlódást okozott.

- írta a Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See közösségi média oldalán.