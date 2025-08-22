Beszorult a kamion alá egy elütött biciklis Celldömölkön, mentőhelikopter sietett a helyszínre

Elsődleges információk szerint a kamion jobbra kanyarodott, amikor a biciklis elé került. A baleset a Dr. Géfin Lajos térnél történt – írja a VAOL.

Baleset: Elsődleges információk szerint a biciklis a kamion első kereke alá szorult.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Baleset Celldömölkön: mentőhelikopter ment a helyszínre

A biciklis a kamion első kereke alá szorult. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset körülményeiről bővebben társoldalunkon olvashatnak, fotókat és videót a VAOL oldalán tekinthetnek meg.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, sok balesethez riasztanak mentőhelikoptert. Augusztus 20-án lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében. A járműben ketten utaztak, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.