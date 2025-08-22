53 perce
Beszorult a kamion alá egy elütött biciklis Celldömölkön, mentőhelikopter sietett a helyszínre
Súlyos baleset történt pénteken délelőtt Celldömölkön. A Dr. Géfin Lajos térnél történt a baleset, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Elsődleges információk szerint a kamion jobbra kanyarodott, amikor a biciklis elé került. A baleset a Dr. Géfin Lajos térnél történt – írja a VAOL.
A biciklis a kamion első kereke alá szorult. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset körülményeiről bővebben társoldalunkon olvashatnak, fotókat és videót a VAOL oldalán tekinthetnek meg.
