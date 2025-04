Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, több baleset is történt szerdán az M1-es autópályán. Délután három jármű karambolozott az M1-es autópálya 15-ös kilométerénél, a sztráda Győr felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták. Halálos áldozata is van az M1-esen történt óriási ütközésnek, a tömegbaleset helyszínére több mentőautó, és egy mentőhelikopter is érkezett.

Halálos áldozata is van a balesetnek - Egy román rendszámú mikrobusz hajtott a sztrádán feltorlódott gépjárművek közé. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

A tájékoztatás szerint egy mikrobusz és két személygépkocsi ütközött össze. A járművekben összesen tízen utaztak, az egyik autóba egy ember beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsból. A helyszínre több mentőautó, valamint mentőhelikopter is érkezett - tudatták.

Később kiderült: a baleset során egy román rendszámú mikrobusz hajtott a sztrádán feltorlódott gépjárművek közé.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte: a baleset helyszínére több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők öt embert súlyos sérülésekkel, további hármat könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba. Egy ember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Információink szerint ismét járható az M1-es autópálya Győr felé vezető oldala a Budaörs és Biatorbágy közötti szakaszon, amelyet korábban egy halálos áldozattal is járó baleset miatt lezártak.