Egy győr-moson-soproni kft. ügyvezetője e-mailt kapott az egyik távoli városban dolgozó munkatársuktól, aki banki adatváltozást jelentett be. Ezek alapján a cégénél módosították a kollégájuk banki adatait, többek között bankszámlaszámát is – számolt be róla a police.hu.

Ennek figyelembevételével került sor a havi fizetés átutalására november elején. Másnap telefonált az alkalmazott, és érdeklődött, hogy mikor érkezik a fizetése. Ekkor derült ki, hogy nem is a cég által használt e-mail-címről érkezett az üzenet, a dolgozó nem változtatta meg a banki adatait, a cég ügyintézője egy csalónak utalta át a bért, így a kft.-nek több mint 800 ezer forintos kára keletkezett.