Ütés, váltás

A testi fegyelmezés mellett gyakran elhangzó érv, hogy bizony, ha máshogy nem megy, egy-egy tasli segíthet megértetni a gyermekkel, mit is kell tennie. Vagy éppen mit nem szabad. Mindez a gyermek érdekében persze. És szigorúan nevelési célzattal. Attól még nem lesz semmi baja. A fő érv pedig: "Én is kaptam néhány fülest apámtól, aztán mégis felnőttem. Hálás is vagyok neki érte."



Nos, én nagyon nem értek egyet az efféle érvekkel. Talán azért, mert apám soha nem ütött meg. Anyám emlékeim szerint egyszer, tízévesen, mert rágyújtottam apám Románcára. Az is sokkal inkább amolyan kétségbeesés szülte pofonka volt, mint nevelési célzatú fenyítés. Én egyszer adtam egy taslit nagyobb kislányomnak annak idején, ma is szégyellem. Nem emlékszem már, mit követett el, csak azt, hogy éppen joghurtot kanalazott. A paskolás miatt előrebukó buksija aztán lefejelte a műanyag joghurtospoharat, ami valahogy visszapattant az asztalról, és a fehér anyag beterítette a fél konyhát. Komikus helyzet volt, így utólag. Mintha az égiek így akartak volna figyelmeztetni a hülyeségemre. Összevissza puszilgattam megdöbbent kis pofiját.



Na de vissza a lényegre! Döntő érvem van az ütés ellen, a joghurton túl is. Kérdezem minden jó szándékú fakanállal nevelőt: felnőtt esetében jogosnak tartják a testi fenyítést? Egy-két pofonnal célszerű meglett embert jobb belátásra téríteni, ha mondjuk szabálytalankodik az úton vagy eldobja a szemetét az utcán? Biztos vagyok abban, hogy a többség erre egyértelmű nemmel felel. Merthogy vannak más eszközök. És a nálunk gyengébbet, a védekezésre képtelent már szabad ütni? Miért is? Szóval számomra nem lehet más álláspont: a gyereket (is) tilos ütni! Mert higgyük el, ez egyszer visszaüt.