Zöld-fehér szív

Rég vártam úgy interjút, mint a szombati számunkban közölt beszélgetést Mányi Józseffel. Az ETO FC tulajdonosa egy év után törte meg a csendet. Főleg arra voltam kíváncsi, hogy a szegedi üzletember érti és érzi-e, hogy több mint 100 éves győri egyesületről van szó, amelyhez ezekben a nehéz időkben is sokan kötődnek, mert rengeteg emlék fűzi őket a csapathoz.



Féltjük és szurkolunk annak a zöld-fehér gárdának, amelytől egyes meccseken Puskás is tartott, amely a Verebes-érában vidéki csapatként először védte meg bajnoki címét, amely két évtizede olyan labdarúgókat nevelt, mint Fehér Miklós és amely hat éve még NB I-et nyert.



Bár egyes kérdésekben nem győzött meg Mányi úr válasza, továbbra sem gondolom, hogy a megfelelő ember látja el az ügyvezetői posztot, azt jó volt olvasni, hogy a tulajdonos tisztában van vele, hogy ez nem az a klub, amelyik egyik napról a másikra eltűnhet a süllyesztőben.



Mányi Józsefnek úgy kell megmenteni az elmúlt négy évben több súlyos csapást szenvedett zöld-fehér hajót, hogy az ETO-szurkolók „gyüttmentként" tekintenek rá. Emlékszünk: Tarsoly Csaba esetében is szálka volt a szurkolók szemében, hogy fővárosiként tulajdonosa annak a győri csapatnak, amelyből „csak egy van nyugaton".

Ha elemezzük a Tarsoly- és Mányi-éra közötti interregnumot, úgy tűnik, hogy egy volt győri sportvezető sokat ártott az ETO-nak. Ahogy Mányi József fogalmazott: „Három ügy van folyamatban velünk szemben, összesen hatvanmillió forintos kárigénnyel. Ezek között van, amit nemzetközi bíróság tárgyal. Amennyiben valamelyiket elbukjuk, annak az előző vezetésre nézve következményei lesznek, magyarán rendőrségi feljelentéssel élünk."

Bármennyire azt mondja az ember igazságérzete, hogy nézzen szembe a következményekkel az, aki visszaélt a bizalommal, ne feledjük: az újabb botrány ismét az ETO-t sújthatja igazán.