Komikus helyzet szemtanúja voltam a minap a boltban. Egy hölgy bőszen telefonált, miközben a kosarából pakolta ki a gumiszalagra a fizetni kívánt cikkeket. Egyedül volt a sorban, a pénztárgép előtt egy eladó rendezgette az árukat. Aki aztán a hölgyhöz fordulva megjegyezte: „Itt nem nyit ám ki a pénztár! Ide ne tessék felpakolni!" Merthogy a telefonáló azt nem vette észre, hogy a pénztárgépnél nem ül senki. Nyilván annyira belemerült a beszélgetésbe.



Erről két dolog jut eszembe. Az egyik immár közhely: a mobiltelefon a mindennapok részévé vált. Én magam nem is emlékszem már rá, mikor engedtem meg magamnak, hogy kikapcsoljam a készülékemet, mondjuk egy éjszakára. Persze ez a szakmám miatt is van, de mondhatni, meztelennek érzem magam, ha nincs nálam a telóm, s pláne ha nem tudom, hol van. Nem is értem, hogy annak idején mi a bánatot csináltam órákon át, amikor mondjuk egy orvosi rendelőben várakoztam. Mert most megnézem a híreket vagy elolvasom a leveleimet. Aztán hogyan szerveztük a munkát a szerkesztőségben, hogyan értesítettük egymást a hirtelen jött témákról, a sürgős tennivalókról? Szinte elképzelhetetlen.



A másik, ami eszembe ötlik, hogy minden eszközt lehet jól és rosszul is használni. Ha rosszul működik az, ami jól is tud üzemelni, akkor nem az eszköz a hibás, hanem a kezelője. És mi, a korosabbak ne aggódjunk az ifjak miatt: „állandóan csiszatolják azt a masinát, ahelyett, hogy beszélgetnének egymással". Nyugodjunk meg, ők így beszélgetnek. Szerintem többet kommunikálnak, mint mi annak idején. Legfeljebb arra noszogassuk őket, hogy a sportot, a mozgást se hanyagolják. Ne legyen elég videójátékon focizni.



Na de be kell fejeznem, csörög a telefonom.