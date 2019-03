Villám, éjjel

Felülről fürkészve a történelmet furcsa összefüggést fedezhetünk fel az idő és a forradalmak leverése viszonylatában. Az elmúlt két évszázad nemzeti ünnepünkké avanzsált két hazai eseménysoránál szembetűnő a jelenség: minél inkább fejlődtek a közlekedés körülményei, a fegyverek és a hírközlés eszközei – a lovas futárok helyett elég volt egy telefon –, annál rövidebb idő kellett egy szabadságharc legyűréséhez. Az 1848. március 15-én kirobbant forradalom lángját csak több mint másfél év múlva, 1849. október 4-én tudták elfojtani az idegen hatalmak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc elnémításához húsz napra sem volt szükség.



Ez persze mit sem von le a forradalmárok elszántságából, hazaszeretetéből, amelyekre méltán büszke az ország. „Ha hiányzik is az erő, dicsérendő az akarat" – juthat eszünkbe a latin bölcsesség. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy történelmünk gazdag az erő és állóképesség dicsőségét reprezentáló példákban. Az időfaktor tehát változott, de van, ami állandó. Ez pedig az emberi tényező: a szabadságszeretet, „a haza minden előtt" szellemiségből fakadó áldozatvállalás.



Petőfi Sándor „Magyar vagyok" című versében így ír: „Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / A múltnak tengerén, ahol szemem / Egekbe nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. / Európa színpadán mi is játszottunk, / S mienk nem volt a legkisebb szerep; / Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, / Mint a villámot éjjel a gyerek."



Magyar léleknek manapság is jólesnek e sorok. A jövő generációi érdekében: ugyan, miért ne lehetne az iskolákban – no és a Petőfi rádióban – naponta sugározni az ilyen és ehhez hasonló, hazaszeretetről szóló gondolatokat? Mert ki mint vet, úgy arat...