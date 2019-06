Van még remény

Régi meglátásom, hogy az utánpótlás-nevelés egyik legnagyobb akadályát a szülők jelentik. Akinek sportol a gyermeke, már biztosan találkozott olyan apukával és/vagy anyukával, aki magából kikelve ordibál, s szidja – „jobb" esetben – a játékvezetőt, rosszabb esetben akár az ellenfél soraiban játszó másik gyereket.



A minap én is részese voltam ennek, lányom kosárlabdában országos B döntőn volt érdekelt, s az egyik mérkőzésen a feldobástól kezdve ordenáré módon üvöltöttek az ellenfél játékosainak szülei. Nagyjából a második negyed közepén untam meg a dolgot, s kérdeztem meg, hogy ha egy teljes negyed végigkiabálása után a második közepén még mindig elégedetlenek a bíráskodással, akkor vajon van-e értelme így viselkedni.

Szerintük igen, hangot kell adni a nemtetszésüknek, s bizony a serdülő korosztályban sem mindegy, hányadik lesz egy csapat, pontosabban azt milyen áron érik el. S különben is harmadik napja ilyen gyalázatosan fújnak – érkeztek a válaszok.



Nem adtam fel, még feltettem egy költői kérdést: rendben, rosszul fújnak a játékvezetők, elrontják a gyerekek játékát, de vajon ez a viselkedés mennyire viszi előre gyerekeinket, mennyire építő a közeg azok számára, akikre a legbüszkébbek vagyunk, s akiknek a legjobbat akarjuk.



Mert egy dolog alighanem biztos, a gyerekünk aligha büszke ránk, mikor látja, hogy kidagadó nyaki erekkel, az agyvérzést kerülgetve óbégatunk a lelátón.



Nem akarom magam elbízni, de lehet, éppen az én szavaim hatottak a szülőtársakra, mert a második félidőt gyakorlatilag végigszurkolták szidalmak nélkül, majd a végén ketten még oda is jöttek gratulálni, hogy valóban a győri csapat volt a jobb.



Tényleg a remény hal meg utoljára...