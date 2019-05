Amikor a Brennus vezette gall hadsereg tönkreverte Róma csapatait az alliai csatában, majd kifosztotta a védtelenül maradt várost, Róma szenátorai úgy döntöttek, hadisarcot fizetnek a vad galloknak.



Ezer font súlyú aranyban állapodtak meg, amit a gallok azzal tetéztek, hogy hamis súlyokat helyeztek a mérleg egyik serpenyőjébe.



Ezt természetesen szóvá is tették a római honatyák, mire Brennus a hamis súlyok közé vágta a nehéz gall kardját is, felkiáltva: „Vae victis!", vagyis „Jaj a legyőzötteknek!".



Pontosan ez a történet jutott az eszembe akkor, amikor az egyik közeli ismerősöm, hosszas bírósági eljárás végeztével kézhez kapta a megfellebbezhetetlen verdiktet: elbukta a bedőlt hitelével kapcsolatos eljárást, így annak ellenére, hogy már pluszba visszafizette a banknak egy felső középkategóriájú családi autó árát, továbbra is adósa maradt a pénzintézetnek.



Mivel ilyenkor nincs mit tenni, mint fizetni, fel is vette a kapcsolatot a bankjával, engedélyezzék számára a részletfizetést. Azaz csak vette volna…



A telefonhívására ugyanis csak egy kellemes zongorafutam és néhány percenként egy szigorú női hang válaszolt. Ő is csak annyit mondott: „Hívása fontos számunkra, kérem, tartsa a vonalat!" És csak hajtogatta hosszú-hosszú perceken keresztül.



Nem elég, hogy emberünk befizet még a bankba egy újabb autó árát, még a telefonszámláját is az egekbe húzzuk. Brennus kardja ismét belekerült a mérlegbe.



Jaj a legyőzötteknek!