Utolsó pillanat

A pénzintézetek jó szívvel gondolnak ránk, hogy szebb legyen a karácsonyunk. Szelíd szavakkal, mondhatni tapintatosan hívják fel a figyelmet arra, szeretteinkre ne sajnáljunk ilyenkor költeni – a fenyőfa alatt gazdagon sorakozzanak az ajándékhalmok, mindenki boldogságára. A hitelfelvételre kapacitáló kéretlen üzenetek közül volt, amelyik az időfaktorral próbálkozott. „Utolsó pillanatban" – valóban, pár nap múlva itt a karácsony. S mivel arról is írtak, hogy náluk a meglepetéseknek a karácsonyfa alatt van a helyük, nem az apró betűs részben, kíváncsiságból elolvastam a levelüket. Ebben reprezentatív példával illusztrálták a hitel nagyságát és az adott futamidejű törlesztőrészlet mértékét.



A lehetséges hitelfelvevőket jövedelmük alapján először is három kategóriába sorolták. Gondolom, sokan találják méltánytalannak, hogy a legmagasabb összegű törlesztőrészletet pont azokra hárítják, akik kevesebbet keresnek a másik két kategóriába tartozóknál. Véletlen elírás lehet? A táblázat szerint nincs pardon: akinek csekély a járandósága, fizessen annál többet a hitelért. Pedig úgy vélhetnénk, hogy a tehetősek inkább kipengethetnék – gond nélkül – a tetemesebb hányadokat, s a bank sem kockáztatna semmit. De így? Mindebből egy dolog nyilvánvalóvá válik: a kispénzűeket e húzással eleve kizárják a hitelfelvevők köréből – nehéz akkora havi törlesztést teljesíteni, amely közelít a bér feléhez vagy egészéhez. E negatív megkülönböztetéssel pedig – mondjuk ki – sérül az emberi méltóság egyenlősége, de az igazságosság elve is.



Ezért vigasztalásul, voltaképpen az „utolsó pillanatban" elárulhatjuk: egy család karácsonyi öröme soha, de soha nem a pénz, hanem a szív és a lélek nagyságán múlik...