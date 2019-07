Ezt nektek is látnotok kell! – mondta nekünk édesapám ragyogó arccal, amint kilépett a Ferihegyi repülőtér fogadótermébe. 1978-at írtunk, a vasfüggönyös, szocialista Magyarország fiatal külkereskedőjeként először adatott meg neki, hogy lássa a „halódásában" viruló Nyugatot.



Ahogy lehetett és összejött 50 dollár, meg a kék útlevél, nekünk is megmutatta, hogy mi van a határon túl. Három-

évenként. Az autóban aludtunk (szürkésfehér Wartburg), hordozható gázfőzőn melegítettük a konzervet a kempingben, de mentünk. Mert nyaralni, világot látni jó.



Tegnapi számunkban írtunk róla, hogy a magyarok majdnem fele úgy tervezi, hogy a nyáron külföldön nyaral. Nagyot változott a világ. Bevallom, abban, hogy újságíró akartam lenni, az is közrejátszott, hogy a laptól lehetett utazni. Merthogy a kilencvenes évek elején kiváltságnak számított egy szlovéniai út is. Ma már nem: tizenévesek vesznek máról holnapra fapados jegyet, úgy repülnek Ázsiába, Amerikába, egy hátizsákkal. Ezzel együtt mindig meglepődöm és kételkedve fogadom az utazási szokásainkat mutató felméréseket: tényleg ilyen sokat utazunk, ilyen jól megy nekünk?



Bizonyára. De ahogy a nagymamám életében nem járt külföldön és legnagyobb nyaralási élményeként azt emlegeti, hogy láthatta a salgótarjáni síküveggyárat, úgy ott a másik véglet is. Ahogy sokan rendszeresen repkednek egzotikus helyekre, úgy mások hosszú évekig egyáltalán nem nyaralnak, még a Balatonon sem. A középosztály erősítése már csak ezért is nemes feladat. Hogy mindenki nyaralhasson. Mert világot látni jó.