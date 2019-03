Minden reggel elmegyek a győr-szabadhegyi vasúti átjárónál egy utcatábla előtt. Rajta az áll: Vörös hadsereg útja. Pár perccel később autómmal elhajtok a Baross út egy háza előtt, a házfalon felirat: Lenin út.



Bő egy éve írtam a Győrben kint felejtett utcatáblákról, azokról, amely még a szocializmus idejéből maradtak ránk. Ezekben az esetekben feledékenységről van szó, az utca már új nevet kapott, de a régióban, illetve az országban még több településen őrzi a kommunista múltat utcatábla. Most aláírásgyűjtés indult, hogy végleg tűnjenek el.

Tudjuk, hogy milyen fontos volt évezredeken keresztül a beavatási szertartás egy férfi életében. Onnantól tudta a társadalom, a szülei, de ő maga is, hogy felnőtt – és igyekezett úgy is viselkedni.



Magyarországon a szocialista-kommunista ideológia uralkodásának alkonyával nem volt tabula rasa, lusztrációs törvény, egy határozott vonalhúzás. Ma már látjuk, hogy a rendszerváltoztatás nem sikerült tökéletesen. Úgy érzem, a magyar társadalom nem nőtt fel: néha úgy viselkedik, mint egy kiskamasz, aki keresi önmagát, identitását, elveit, világnézetét. Így aztán felemás a viszonyulása is egyértelműnek tűnő dolgokhoz. Ahogy a véreskezű Che Guevarát nehéz romantikus hősként, ’68-as lázadóként láttatni, stilizált arcképe mégis pólókról köszön vissza ránk. Ugyanígy furcsa, hogy a hataloméhes tömeggyilkosról, Kun Béláról valamikor el lehetett nevezni utcát, közteret. S bizony a mai napig „kunbélázza" Győr nagy lakótelepét a megszokás, a tényeket olvasztó nosztalgia.



Problémáinkat nem oldja meg, ha eltűnnek az országból a Lenin utak, Vöröshadsereg útják. De ha határvonalat húzunk és tisztában vagyunk a tényekkel, az talán mégis segítséget jelenthet egy társadalom felnőtté válásához.