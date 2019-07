U akárhány

Az ember általában nem emlékszik az U akárhányas Európa- meg világbajnokságok meccseire, nekem mégis megmaradt a 2001-es győri rendezésű női junior kézilabda-vb döntője, s nemcsak azért, mert aznap volt az esküvőm, s a fotózás utáni és a menet indulása előtti téblábolásban még épp akadt annyi időm, hogy megnézzem a tévében, hanem mert fantasztikus magyar csapatot láttam, amely kilencgólos hátrányból jött vissza, s a végén kis híján az aranyat is megszerezte az oroszok ellen. A vezérnek természetesen Görbicz Anita számított, akire akkor figyeltek fel először a szurkolók, hogy aztán két évre rá már a női kézilabda Zinedine Zidane-jaként oszlopos tagja legyen a horvátországi vb-n ezüstérmet elérő válogatottnak.



Most egy újabb generáció ért el kimagasló eredményt, szintén Győrben, csak éppen EB-n, viszont a legfényesebb medál került a nyakakba azok után, hogy az eggyel idősebb U20-as korosztály tavaly a vb-aranyat gyűjtötte be. A tegnapelőtti finálé szintén sokak számára emlékezetes maradhat, még ha kevesen is nézték a találkozót frigyükre készülve, lévén, a kezdő sípszó vasárnap harsant fel. Elbizakodottságra persze semmi ok, hiszen emlékezhetünk például az U20-as foci-vb-n 2009-ben harmadik magyar együttesre, amelynek tagjai aztán korántsem váltották meg a világot. A korosztályos világversenyeken elért bármilyen nagyszerű eredmény sem garantálja a későbbi sikert, de ha a mostani garnitúrában akár csak egyetlen icipici Görbicz is lenne, s mellette olyan nagyszerű játékosok, mint annak idején Vérten, Mehlmann vagy Bulath voltak, azért lehetne reménykedni, hogy a szakág felnőtt-­válogatottjának elmúlt években jellemző hullámzó teljesítménye előbb-utóbb javulni fog.