A nemzeti összetartozás napja, június negyedike volt tegnap. A trianoni békeszerződésre emlékeztünk, az ország felosztására. Amikor egy öreg nagybátyám szerint „szárnyaszegett madarak maradtunk és szárnyaink hiányát ma is érezzük". Nem volt olyan magyar ház 1920-ban az országban, amelyben ez a szó, Trianon, ne szült volna elkeseredést. Akiben egy csepp magyar vér folyt, megborzongott, ha ezt a szót hallotta, Trianon.



És azt hiszem, megborzongunk még ma is, ha ezt a szót halljuk. Hogy mit éltek át nemzettársaink az anyaországon kívül az elmúlt kilencvenkilenc évben, nem tudhatjuk. Olvashatunk, hallhatunk róla, de átérezni soha nem fogjuk. A megaláztatásokat, a lelki és gyakori fizikai erőszakot, a megpróbáltatásokat. Hogy milyen kisebbségben, egy uralkodó nép mellett elnyomásban élni, elképzelni sem lehet annak, aki nem élte át.



Hétfőn, Ferenc pápa romániai látogatása után érdekes hír jelent meg kronika.ro magyar nyelvű, erdélyi hírportálon. A román kormányőrség eltakartatta a pápa csíksomlyói miseruháján a magyar nyelvű feliratot. Látogatásának mottóját, a Járjunk együtt! mondatot. Szúrta a szemüket a magyar szó és a kegytemplom magyarázkodó igazgatóját azzal tették helyre, hogy „Nem tudja, hogy ez Románia?".



De tudjuk, sajnos, abból, hogy még manapság is történhetnek ilyen esetek. Csíksomlyó, a magyar kereszténység szent helye úgy látszik, tényleg nagyon szúrja a románok szemét. Azt is megvétózták, hogy pünkösdi búcsúja felkerüljön az UNESCO szellemi világörökség listájára. Az is sajnálatos, hogy nem egyedi a román hozzáállás. Hiszen a magyar himnuszért is aggódnunk kell Szlovákiában.