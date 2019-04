Hamarosan kiderül, melyik magyar középiskola háromfős csapata érdemli meg az elsőséget az Estöri Kreatív Történelmi Versenyen. A finálét ugyanis holnap, szombaton tartják. Mégpedig Burgenland tartomány fővárosában, Kismartonban, az Esterházy-kastélyban – hiszen a megmérettetés kiírója az Esterházy Magánalapítvány volt.

Estöri... Már az elnevezés is utal arra, hogy akik meghirdették a rendhagyó történelmi vetélkedőt, bizony értenek a diákok nyelvén, amely kurtításra – főrangúak körében: abbreviációra – fölöttébb hajlamos. Az „Es"-ből az Esterházyak arisztokratikus eleganciája sejlik elő, a „töri"-ből pedig maga a történettudomány.



A „Sorsfordítók a XX. században" döntőjének tizenévesei talán nem is sejtik, milyen szerencsés korban születtek: ha rendre marjuk is egymást, Közép-Európa e szegletében évtizedek óta béke van. Évszázadok minden elkövetett barbársága, iszonyata számukra belefér egyetlen tinédzseres kifejezésbe: töri. Az Estöri pedig hiába készült magyar iskoláknak, kitekintésében mégis nemzetközivé vált. Az ausztriai fináléba jutott csapatok között – ahol a soproni Széchenyi- és a győri bencés gimnázium is képviselteti magát – Szlovákiában élő kassai diákok szintén küzdenek a legjobb helyezésért. Amikor útnak indították a versenyt, a fordulókban erdélyi tanulókat is köszönthettek.



Az Estöri ötlete fölöttébb dicséretes: a fiatalok saját kutatással, ismeretszerzéssel értsék meg az adott történelmi korszak emberi viselkedési formáit, döntéseit. Akár nyernek, akár nem, a résztvevők bizonnyal messzebbre látnak majd, mint az osztrák, a szlovák vagy a román határ.