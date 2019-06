A napokban sokatmondó óriásplakátot láttam Ausztriában. Egy szomorú tekintetű kisgyerek nézett le rám a magasból, fölötte a felirat: Fragile. Törékeny.



Idehaza már sok-sok mosolygós gyerekarccal találkozhatunk, közel másfél millió általános és középiskolás lubickol a vakáció örömében. Közöttük persze akadnak olyanok, akik belekóstolhatnak a felnőttek világába: idén is meghirdették a nyári diákmunkaprogramot. Harmincezer nagyobb nebuló élhet e szervezett lehetőséggel. Az e célra szánt milliárdokból az önkormányzati intézmények mellett – többek között – a turizmusban, vendéglátásban érdekelt vállalkozások is támogatást kaphatnak a diákok foglalkoztatására. Fölöttébb vonzó a konstrukció, mert a munkabér és a kapcsolódó járulékok együttes összegének háromnegyed részét megtérítik a cégeknek. Az önkormányzatiak esetében százszázalékosan.



Mindez szép gesztus, amely ösztönzést ad arra, hogy a fiatalok átélhessék a szorgalom, az ügyesség, s legfőképpen a hasznosság élményét, a tisztes munka és a dicsérendő teljesítmény felemelő érzését. Ezen túlmenően lesznek olyanok is, akiket az édesanyán, édesapán, testvéreken való segítés sarkall a nyári napi penzumok vállalására. Egyvalamit azért ne feledjünk: az ember, kiváltképp a gyerek és a fiatal törékeny. Testileg, lelkileg.



A diákok tehát a saját bőrükön tapasztalhatják meg a latinok bölcsességét: nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A nyári munkás hétköznapok hatásaként talán az eddiginél is szélesebb körű érdeklődéssel, s még nagyobb figyelemmel fogják kézbe venni szeptemberben a matek- és a többi tankönyvüket.