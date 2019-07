Tízmilliók a tét

A magyar társadalom egésze jóleső érzéssel veszi tudomásul, hogy az ország jövője érdekében családsegítő programokkal támogatják a fiatalokat.



Úgy érzem, vannak olyanok is, akiknek fantáziáját erősen megmozgatták a kilátásba helyezett, majd közzétett segítség tízmilliói. Miről is van szó? A családalapítás előtt álló, legalább három gyermeket vállaló fiatalok lennének a legnagyobb nyertesei a támogatási rendszernek. Ők a következő években akár 27,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott hitelt is felvehetnek. A két-, illetve az egy gyermeket vállalóknál ezek az összegek értelemszerűen alacsonyabbak.

Igen ám, de nemrég riasztó tapasztalatra tettek szert azok, akik elmerültek az elmúlt időszak lakásáraiban.



Feketén-fehéren kiderült: az eredetileg a fiatalok otthon­teremtésére szánt nagyvonalú állami támogatást a lakásépítésben érdekelt vállalkozók, cégek még azelőtt lekaszálják, mielőtt a fiatalok akár egy lélegzetet tudnának venni. Konkretizálva a helyzetet, például: ami egy háromgyermekes családnak megfelelő, száztizenkét négyzetméteres új lakás két éve még ötvenhétmillió forintba került, ma már ugyanolyat, ugyan­olyan környéken magasan nyolcvanmillió fölött kínálnak. Mondhatnák erre, hogy a tekintélyes áremelkedés a költségek jelentős növekedéséből fakad: drágultak az építőanyagok, s a munkaerőhiány miatt jól meg kell fizetni a szakembereket. Mindez érthető, mégis, a kisördög azért ott bujkál az emberben. Lehet, hogy a lakáspiac kínálati szereplői egyre mohóbban ácsingóznak azokra a tízmilliókra, amelyek a fiatalok megsegítésére szolgálnának, s nem a beruházók-építők szociális támogatására?