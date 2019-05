Tizenöt éve

Mint ahogy az akkor feszegetett csatlakozási kérdések többségére felfűzött PR-kampány is mosolyogtató mai szemmel. Eltelt másfél évtized, mégis sokan emlékeznek azokra a „hangsúlyos" problémákra, hogy vajon ehetünk mákos süteményeket vagy nyithatunk cukrászdát Bécsben a csatlakozás után?



Ezek a habkönnyű PR-mesék voltak hivatottak elkendőzni az uniós érem kevésbé fényes oldalát. Egyrészt főleg az értelmiségiek szemében szálka volt, hogy Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia mellett egyszerre léptünk be az unióba.



Azután, hogy volt „némi" szerepünk a vasfüggöny lebontásában és abban, hogy Nyugat- és Kelet-Németország egyetlen pisztolylövés nélkül egyesülhetett, nem volt túl elegáns lépés bezsúfolni hazánkat az Európai Unió legnagyobb mértékű bővítésébe.



Ami ennél sokkal jobban meghatározta a mindennapokat már 15 éve is, hogy egyre gyülekeztek a viharfelhők az öreg kontinens felett. Köztudott volt, hogy egyre jobban öregszik az unió társadalma, egyre keményebb dió minőségi munkaerőt találni Hollandiától Magyarországig, egyre nehezebb lesz a nyugdíjak előteremtése.



A gondok nyilvánvalóak voltak, miközben az unió csúcsvezetése még mindig a második világháborút követő európai konszolidáció, a közös piac megteremtésének fényében sütkérezett. Vitathatatlan, hogy ez óriási eredmény volt két szörnyű háború után, de az élet már csak ilyen: nem áll meg és mindig új feladatok megoldására késztet.



Ezek közé tartozik az is, hogy az európai parlamenti választások után a mindenkori magyar kormány és az unió vezetése újra egymásra találjon. Nincs más út. Szükségünk van egymásra.