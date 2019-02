Templom egere

A napokban két pénzügyes téma is szembejött velem az interneten. Az egyik arról szólt, hogy a magyarok nem tudnak mit kezdeni a megtakarításaikkal. Természetesen a cikkhez hozzászólni is lehetett, s szinte mindenki azon morfondírozott, vajon kikre gondolhattak, mert nekik aztán egy forint feleslegük sincs.



A valóság ezzel szemben az, hogy egy közelmúltban elvégzett pénzügyi elemzés szerint Magyarországon 2008 és 2017 között jelentős mértékben nőtt a háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona, amely egyrészt a megtakarítások növekedéséből, másrészt a hitelek csökkenéséből adódott. A V4-országok közül ebben például elsők vagyunk.



Nekem a szövegkörnyezetből elsőre sem az jött le, hogy mindenkinek van pluszpénze, a cikk leginkább azokról szólt, akiknek valóban van, mégis rossz helyen, rossz megtakarítási környezetben tartják azt.



A másik írás arról értekezett, hogy a szülők alig egyötöde tesz csak félre gyermekeik jövője céljából. Itt is azok voltak a leghangosabbak, akik szerint ez a normális, hiszen hónapról hónapra élnek – egyébként nyilván sokaknál valóban ez a helyzet –, s különben is a gyerek dolgozzon meg mindenért.



Viszont ha pénzről van szó, mindig eszembe jut egy ellentmondás. Az egészségügyes témáknál mindenki bőszen hangoztatja, hogy ő annyi, de annyi tb-t fizetett már be, hogy alanyi jogon járna neki egy fejátültetés. Viszont a fentiek ütik ezt, mert a sok tb-hez magas(abb) fizetés kell, amiből akár takarékoskodásra is futná.

Lehet, mégsem kell annyi embernek kölcsönkérnie hó végén a templom egerétől...?