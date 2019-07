Tárhelytisztítás

Önkéntes egyszerűség, egyenlő szemétmentesség plusz digitális detox – érveltem a téma mellett, amiről írni akartam. Főnököm viccesen megjegyezte: erről biztos e-mailt küldtek és a Facebookon népszerűsítik. Már mért ne tennék? A kütyük remek lehetőségeket nyújtanak, csak okosabbak nálunk, mert figyelnek a tárhelytisztításra és a feltöltésre. Mi megfeledkezünk saját tárhelyünkről, gondolataink lakhelyéről, pedig annak is kell a takarítás, még inkább a tisztán tartás. Azaz nem kéne bármit beengednünk, hagynunk, hogy figyelmünket elrabolják. Persze állandó veszélyben van, üzleti érdekből árad felénk számos álhír, reklám, csalogatóan becsomagolva. Kutya mind megenné, megveszne tőle, kész információs gyomorrontás. Pedig nem kell aggódni, hogy lemaradunk valamiről, ha nem görgetjük gyorsan facebookos idővonalunk posztjait, nem kell több ezer lelkesen lájkoló ismerős se. Jól kell tudni válogatni. Mostanában erre az emlékeztet, amit az önkéntes egyszerűség fesztiváljának fotóján láttam.



Jól illusztrálja, hogy a kevesebb több, az egyszerű jobb és fő az emberi odafigyelés. A képen ugyanis egy hosszú asztalnál kettesével egymással szemben ülnek emberek, odaadóan figyelnek a másikra, csak rá, csak egyre, száz szavára is. Érdemes tehát védeni saját tárhelyünket, az jelent igazi feltöltődést. Gondoljanak bele, legkedvesebb emlékeik mind olyan helyzetekhez kötődnek, mikor valakire igazán odafigyeltek. Így már nem is tűnik elfogadhatatlannak, hogy nem kell mindig az okostelefon: kevesebb online jelenlét, több élmény. Persze a digitális érzelemkimutatás is jó, csak folyamatos kifelé figyeléssel ne vegyük el magunktól az időt attól, hogy gondolatainkat kifejezzük, és ne csak szavakkal tegyük, hanem például táncoljunk a régi barátainkkal.