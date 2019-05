Születésnap

Ilyen a focirajongóknak a Bajnokok Ligája selejtezője és a döntő, vagy a muzsika kedvelőinek a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató. Vagy épp mindkettő. Míg a BL-döntőre idén június 1-jéig kell várni, a Virtuózok műsorát már ma este kezdik el sugározni.



Újdonság a mostani Virtuózok sorozata: ezúttal nem szólisták, hanem kamaraegyüttesek szerepelnek. A nagy hírű győri bencés zenetudós, a megboldogult Jáki Teodóz atya mindig is azt vallotta, hogy a kamarazenélés jelenti az együtt muzsikálás örömének csúcspontját.



A kamaramuzsikában a sajátod mellett társaid játékára, zenei reagálására is ügyelned kell. Egy szimfonikus zenekar "tuttijában" – amikor mindenki húzza-fújja-üti – esetleg meg sem hallható egy félresikerült hang becsúszása.



Ám egy kis létszámú hangszeres interpretálás finom közegében csak a legnagyobb odafigyeléssel lehet visszaadni a tökéletes művészi hangzást. Ezért is felfokozott várakozás előzi meg a Kamara Virtuózok produkcióit.



A zsűriben újra Miklósa Erika Kossuth-díjas énekesnőt; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténészt; Kesselyák Gergely Liszt-díjas karmestert; Balázs János Kossuth-díjas zongoraművészt és Várdai István Liszt-díjas gordonkaművészt láthatjuk, utóbbinak egy 1673-ban készült Stradivari-csellója is van.



Korábbi évekből tudjuk: e döntnökök emberségét, iskolapéldának is beillő, jóindulatú zenepedagógiai hozzáállását tankönyvben kellene oktatni.



Igaz lehet a gondolat: amikor zenélünk, hasonlatossá válunk Istenhez – teremtünk, hangokat teremtünk a semmiből. Ma pedig megint egy "születésnapot" ünnepelhetünk.