Sokszor elgondolkozom azon, hogyan tudják a trükkös csalók időről időre jóhiszemű emberek ezreit átverni? A legszomorúbb, amikor idős, egyedül élő személyeket pécéznek ki és kihasználva hiszékenységüket a bizalmukba férkőznek. Van, amikor csatornajavításra hivatkoznak, máskor óraleolvasónak adják ki magukat, hogy a lakásba bejutva pénzt és más értéktárgyakat lopjanak el. A legdurvábbak mégis az unokázós csalók. Ők gyakran az éjszaka közepén telefonálnak az idős nagyszülőnek és sürgősen pénzt kérnek az unoka nevében. Elhitetik, hogy a szeretett gyermek balesetet okozott, vagy egyéb módon nagy bajba került, de ha a nagyi megtéríti a kárt, akkor minden rendben lesz. Azonnal küldik is a futárt, akinek át kell adni a pénzt. Az álunokák sajnos gyakran járnak sikerrel. Megdöbbentő, hogy a rendőrség tavaly – csak Budapesten – ezernégyszáz unokázós csalásról kapott bejelentést és a kár még úgy is több százmillió forint volt, hogy az eseteknek csak a negyedében fizettek a megrémült nagyszülők.



Nem könnyű kivédeni az ilyen eseteket, hiszen a rutinos bűnözők az érzelmekre hatnak. Ezért is fontos a megelőzés. Intsük éberségre idős szeretteinket, és ezt tegyék meg maguk az unokák, mert őket féltik, értük aggódnak leginkább! Talán sután hangzik, de érdemes megállapodni egy jelszóban. Legyen az egy közös emlék az unokával, vagy egy kedves tárgy, amiről csak ők tudnak. Hamarosan itt az anyák napja, beszélgessünk ezekről a veszélyekről is a nagyikkal. Így van rá esély, hogy nem kerül csalók kezébe a megspórolt – váratlan helyzetekre, betegségre félretett – pénzük. A virág és a puszi mellé idén kapjanak egy jelszót is a nagymamák, hogy ne rohanjanak gondolkodás nélkül a félretett pénzükért, ha azt hallják a telefonban: Szia, Nagyi!