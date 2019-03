Szemétkedünk

Régen örültem annyira kezdeményezésnek, mint ami hétfőn kezdődött és ezen a hétvégén ér véget kis hazánkban. Ez a TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalom. Kíváncsi vagyok, a végén lesz-e összesítés, hány tonna hulladékot sikerült begyűjteni ezen a nagyjából kilencvenháromezer négyzetkilométeren. És arra is, azok is szedik-e a szemetet, akik korábban beszennyezték a vízpartokat, az erdőket vagy éppen az otthonuk környékét.



Elég, ha valaki a saját lakókörnyezetében jár-kel, a téma neki is naponta az utcán hever műanyag zacskó, fémdoboz, üres üveg, újság vagy bármilyen más szemét képében. Pedig lehet, hogy csak két lépésre volt a kuka. Ha éppen tele van a szelektív gyűjtő, a renitensek lazán mellé pakolják a szemetüket. Igazi környezetszennyezés a szemnek. Rosszabb esetben pedig szanaszét fújja a szél.



Ha valaki útra kel, olykor belesajdul a szíve abba, amit a természetben lát. Józan ésszel szinte felfoghatatlan, mi visz rá embereket arra, hogy illegális szemétlerakókat alakítsanak ki gyönyörű vidékeken – persze a kevésbé szépeken sem bocsánatos bűn. Oda rakják le a leszerelt WC-kagylót, a nem használt autógumit, a sittet és bármit, amire már nincs szükségük.



Az elmúlt napokban jöttem ki az egyik plázából, a dohányosok nem sokkal a bejárat mellett szívták a cigit. Hiába a kihelyezett szemetes, az egyikük, egy nagy darab férfi, lazán maga mögé hajította a csikkjét a járdára, még el sem taposta, úgy indult tovább. Szinte mindennapos látvány az is, amikor piros lámpánál a sofőr kiüríti az úttestre a kocsija hamutartóját, ő pedig egy gázfröccsel továbbhajt.



Jó ötlet ez a TeSzedd! Kár, hogy szükség van rá.