Szemét ügy

A tavasz minden évben alkalmat ad arra, hogy rendbe tegyük környezetünket. Minden önmagára igényes ember ilyenkor rendezi el a kertjét, takarítja ki udvarát, lomtalanítja garázsát, pincéjét. És ilyenkor indulnak a nagy szemétszedési akciók is. Mai számunkban is hírt adunk ilyen kezdeményezésről, horgászok fogtak össze, hogy rendbe tegyék a Duna-part egy szakaszát, s hamarosan indul az országos TeSzedd! akció. A Kisalföld többször fog tudósítani olyan kezdeményezésekről, amelyek a környezetünk megtisztítását célozzák. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a nyilvánosságnak ezen a téren is nagy ereje van. S személy szerint hiszem, hogy cikkeink cselekvésre sarkallnak. Persze az igazi az lenne, ha nem lennének felelőtlen emberek, de egyelőre vannak.



Találkoztam olyan véleménnyel is, hogy „márpedig én nem fogom mások szemetét összeszedni", vagy „nem gyerekekkel kellene megtisztíttatni az árokpartokat, amiket a felnőttek rondítottak össze". Nem értek egyet ezzel a felfogással, de elfogadom. Viszont azt tudom, hogy ha egy utca tiszta, ott még a nemtörődöm ember is nehezebben dobja el a kólásdobozt, mint egy szemetes helyen. Tehát a takarítással szemetelést is akadályozunk. A gyerekek meg minél előbb találkozzanak a „jót tenni a közért" érzéssel.



Mindezek alátámasztására egy korábbi élményemet idézem ide. Néhány éve indult hagyomány a Somló hegyen, tavaszi szemétszedést hirdettek ott is. A szervezők adták a műanyag zsákokat és kesztyűt, koordinálták a jelentkezők útvonalait. Nem kevés zsák jött össze. A következő ennél sokkal nagyobb sikert hozott: az előző évihez képest alig volt mit összeszedni. Jó lenne hinni, hogy egyszer nem lesz szükség ilyen tavaszi nagytakarításra. Mert minden szemét a helyére kerül.