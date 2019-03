Szemét átverés

Nézhetett egy nagyot az a lakásfelújító jóember, aki egy Sopron környéki faluban megbízott egy arra önként ajánlkozó idegent: igen, elviheti a hulladéklerakóba a munkák során összegyűlt szemetet. Megegyeztek harmincezer forintban, mégpedig úgy, hogy tizenötezret ad neki előre, a többit majd akkor, ha hozza a számlát. Aztán jóemberünk várt, egyre csak várt a bizonylatra, hogy kifizethesse teljesen azt az ügybuzgó szállítót. De ez utóbbi – tizenötezer forint előleggel a zsebében – csak nem akart jelentkezni a további járandóságáért.



Mindeközben a falu külterületén kiszúrták az arrafelé gyakran kirándulók, hogy egyszer csak szeméthalom kerekedett a szőlőskertek közelében. Lefotózták a tájba nem illő rakatot, s felrakták a képes hírt a közösségi hálóra. Több se kellett a környezetvédőknek, megosztották azt, sokan pedig hozzászólásban kárhoztatták mindazokat, akik mocsok módjára fittyet hánynak az írott és íratlan szabályoknak. Ugyanis van a hulladéknak egy kétségbeejtő fizikai törvényszerűsége: ha valahol valaki lerak egy kis kupacot, az menthetetlenül vonzani kezdi a többit, amíg csak nagy nem lesz belőle. Így válik mindent ellepő szemétté szűkebb életterünk ahelyett, hogy idilli rétek, üdítő ligetek és tisztások vennének körül bennünket.



Eljutott az indulattal teli vihar szele ahhoz az emberhez is, aki ráismert a saját hulladékára. Akkor szembesült vele, átverték. Dicséretére legyen mondva, rögtön intézkedett, hogy csorba ne essék a becsületén, így annak a méretes illegális szeméthalmaznak már híre-hamva sincs.



Miként annak az önként ajánlkozó ismeretlennek sem, aki talán épp most cserkészi be a következő tizenötezer forintját.