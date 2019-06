A két kezemen sem tudom megszámolni, hogy hányszor írtunk más a Kisalföld hasábjain a közlekedés közbeni mobilhasználat veszélyei­ről, ám úgy tűnik, a téma kimeríthetetlen. A legfrissebb ebből a fajtából az, hogy a dunai hajókatasztrófa azért következett be, mert a szállodahajó ukrán kapitánya vezetés közben szelfiket készített a hajóhídon. Miközben a mobilját nyomkodta, a hajója hullámsírba küldte a Hableányt. A rendőrség véleménye szerint ezt a tényt támasztja alá, hogy a baleset után több adatot letörölt a telefonjáról a kapitány.



Úgy vélem, azt kár is taglalni, hogy vezetés közben mobilozni életveszélyes, hisz számtalan tragédiát okozott már a felelőtlenség. Elég pusztán az élőben halálba rohanó kisbusz esetére gondolnunk, a közösségi portálokon napokig nézhette a sofőr utolsó videózását a net szenzációéhes közönsége.



Ám tévedés ne essék! Nem csak a négy keréken gördülők okoznak vészhelyzetet közlekedés közben.



Mindennapos látvány a bedugott füllel, csetet olvasgató gyalogos is, aki fel sem nézve a telóból kel át a forgalmas főúton, azt sem látja, hogy mit jelez a rendőrlámpa. Nap mint nap látni kerékpárost, akinek elindulása előtt az az első dolga, hogy beteszi a fülhallgatót és bekapcsolja a kedvenc zenéjét. Persze jó hangosra, hisz ha nem így tenne, nem is hallaná a forgalom zajától. De pont ez a baj. Azt sem hallja, ha valaki rádudál vagy csak simán megközelíti. Az pedig csak hab a tortán, hogy körül se néz, amikor irányt vált vagy előz. Pont úgy, mint a szállodahajó kapitánya..