Tegnap a családok nemzetközi napját tartották, ma pedig a lelkielsősegély-szolgálatok világnapja van soron. Ne keressünk összefüggést abban, hogy egymás után szerepelnek a naptárban. Azért megakadt a szemem a minap azon, amikor azt olvastam, hogy azokban az országokban, ahol nincsenek támogató szervezetek, felértékelődik a család szerepe, erősebbek a családi kötelékek. Magyarán ha nincs szociális háló, utolsó mentsvárként marad a család, a vér szerinti kötelék. Minél szegényebb egy régió, annál fontosabb az ott élőknek a család.



A modern kori nagy információözönben mindent tudunk, mindenről értesülünk, mindent el is mondunk egymásnak és a világhálón keresztül ismeretleneknek, éppen csak beszélgetni esik nehezünkre. Hajléktalanszállókon dolgozók mesélték, hogy az ott élők olykor mindenkinek, mondjuk a lelkielsősegély-szolgálatok munkatársainak előbb megnyílnak, mint saját rokonaiknak, testvéreiknek, szüleiknek vagy éppen gyermekeiknek. Elgondolkodtató. Bevallom, nem vagyok a közösségi média nagy barátja és nem csak az ezerszer szajkózott tény miatt, miszerint az oda felpakolt látszatvilág, a megfelelési kényszer sokakat tesz depresszióssá. Hadd tegyem fel a kérdést: tudunk még egyáltalán beszélgetni? Szavakban a magyarok az egyik legcsaládszeretőbb nemzet, de tettekben is kifejeződik ez? Olykor egy életre képes összeveszni egy fél kredencen két testvér, hosszú évekig nem szól egymáshoz húszezer forint miatt apa és lánya.



„Hidd el, valamilyen program lesz a városban, amit úgy érzed, hogy nem hagyhatsz ki" – mondta nekem egyszer egy okos nő, arra célozva, hogy ha előbb mindent ki akarunk pipálni az életben és csak utána alapítunk családot, mintegy kényszerből, „na, most már kész vagyok!" felkiáltással, akkor bajba kerülünk. Bizony, sokszor az ÉN annyi mindent akar magának az életben, hogy közben elfelejti a valóban fontos feladatot: a családalapítást.