Szállj ki!

Elromlott az autóm, hetekig elhúzódott a javítása. Nem volt olcsó, de spóroltam is vele, nagyjából két tankolás árát le lehet vonni a végösszegből. Ilyeneken morfondíroztam, a magam megnyugtatására. Aztán szélesebb spektrumban is megvitattam az elmúlt hetek tanulságait, magammal. Egyetértésre jutottunk, az eredmény a következő: biztos, hogy mindig kell az autót használni, amikor a volán mögé ülök? Mert az elmúlt röpke egy hónapban noha nem volt kocsim, mégis eljutottam mindenhová, ahová kellett. Munkába például egy jóbarátom szállított rendszeresen, aki amúgy is arra jár, nap mint nap, egyedül. Mint „normális" ügymenet esetén én is. Aztán a biciklim is jó szolgálatot tett ezekben a napokban. No jó, a keddi havas esőben nem volt őszinte a mosolyom, de megoldottam akkor is a bolti vásárlást. És buszoztam is, amikor az tűnt a legjobb megoldásnak. Győr peremkerületéből fél óra alatt odaértem minden eseményre, találkozóra.



Megválaszolom tehát az általam feltett kérdést: nem. Nem kell mindig autóba ülnünk. Csak az a legkényelmesebb megoldás, ezért megtesszük. Mert amikor a kényelemről van szó, könnyen megfeledkezünk a máskor egyébként harciasan hangoztatott elveinkről. Úgymint környezettudatosság, ózonpajzsvédelem, egészséges életmód meg ilyenek. Például reggelente még nyári időben is könnyedén meggyőzöm magam, hogy kell napközben az autó, ezért ma nem (sem) mehetek biciklivel dolgozni. Jól becsapom magam. Éppen ezért azt javaslom mindenkinek, aki kicsit is hajlamos velem tartani, hogy írjunk listát a heti teendőkről. Azokat próbáljuk meg egy-egy napra összehozni, amikor kocsiba ülünk. A többi napon meg biciklizzünk, buszozzunk, szervezzük össze a telekocsit kollégákkal, barátokkal. És akkor a kocsi kevesebbet fut, ritkábban romlik el. Így pedig tudjuk használni, amikor kell.