A hétvégén kezdődik a Forma–1 új idénye, szokásosan több új szabállyal, s a kisebb-nagyobb változásokkal most is ugyanaz a cél, mint mindig, hogy több előzést lássanak a nézők. Korábban is ezt próbálták segíteni a döntnökök, de az átírt regulákkal jobbára vagy semmit, vagy éppen az ellenkező hatást érték el. Technikai sportág lévén nem könnyű az összehasonlítás, de az embernek van olyan érzése, hogy míg az autósport királykategóriájában túl sűrűn nyúlnak a szabálykönyvhöz, s nemegyszer helytelenül teszik ezt – bár ezúttal az ötvenes évekből leporolt ötlet, a leggyorsabb körért járó pluszpont az utóbbi évek legjobbjának tűnik –, addig a futballban érthetetlenül félve módosítanak.



A videóbíró bevezetése minimum egy évtizedet késett, de a sort hosszan lehetne folytatni egészen az előrearaszoló sorfalak ellen csak nemrégiben bevezetett spray-ig. Ennek tükrében legalábbis üdvözlendő a múlt héten bejelentett változtatáscsomag. Közöttük is vannak persze olyanok, amelyekről az ember nem érti, mi tartott ennyi ideig rájönni; ilyen például az időhúzás elleni egyszerű orvosságként annak előírása, hogy a lecserélt játékos a legközelebbi oldalvonalnál menjen le a pályáról. Az is látszik ugyanakkor, hogy a videóbíró további módosításokat kényszerít ki, egyszerűen amiatt, mert egyre kevésbé lesznek elfogadhatók azok a szituációk, amelyek szubjektíven így is, úgy is megítélhetők. Ilyennek számítanak az örök vitatémát jelentő kezezések; Puhl Sándorba oltott Kassai Viktor legyen a talpán, aki kétséget kizáróan el tudja dönteni, mikor melyik számít vétlennek, azaz szabályosnak, és melyik szándékosnak.



Most ebből a szempontból is történt egy kis előrelépés – a vétlen kezezésből elért gól sem érvényes –, de maradjunk annyiban, hogy itt nem szabadna megállni.