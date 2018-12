Sürgősséggel

Természetesen nem pusztán Győr-Moson-Sopron megyei probléma a sürgősségi osztályok túlzsúfoltsága. Szinte minden ilyen ellátást biztosító intézménynél lehet panaszokat hallani a vizsgálatok akadozásáról, az elképesztő várakozási időkről. Ennek fő oka a szakemberek szerint az, hogy sok esetben nem a sürgősségi ellátásra szorulók töltik meg a várótermeket, indokolatlan várakozásra kényszerítve a valóban rászorulókat.



Egy, az ország másik végében élő és dolgozó orvos ismerősöm nem is olyan régen mondta nekem viccből, ő egyszerűen megoldaná a problémát. Csak annak lenne ingyenes az SBO-s ellátás, akinek szakmailag indokolt a sürgősségi vizsgálata, a többieknek pedig magas vizsgálati díjat kellene fizetniük. Így az ismerősöm szerint néhány hét alatt „kiürülnének" a várók.



Természetesen ez nagyon radikális megoldás lenne, és talán kivitelezhetetlen is, ám az biztos, hogy valamit tenni kell a nem kívánt állapot felszámolásáért. Az egészségügyi kormányzat is látja a problémát, és meg is próbálnak tenni valamit a zsúfoltság megszüntetéséért.



Az első lépést épp Győrben tették meg. Létrehozták az ország első gyermeksürgősségi osztályát, ezzel kettéválasztották a felnőttek és a gyerekek gyors ellátását. A következő lépés pedig a betegosztályozás modernizálása lehet. Szóba került, hogy a mentők munkatársait is bevonják ebbe a folyamatba, hisz sok esetben ők találkoznak először a kórházba kerülő páciensekkel, ők mérik fel először a segítségre szorulók állapotát, így kézenfekvő, hogy beleszólhassanak az osztályozásba.



Az ötlet tehát adott, ám a működőképessége egyelőre kétséges. Számos kérdés vetődött fel a sürgősségi ellátásban dolgozókban. Ezeket a kérdéseket pedig csak az idő fogja majd megválaszolni. Leginkább a sürgős ellátás idejének rövidülése...