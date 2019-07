Történelmi győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott a világbajnokság nyitófordulójában, miután 64–0-ra legyőzte a házigazda Dél-Koreát. Ezzel minden bizonnyal hosszú évtizedekre bekerült a sportág történelemkönyvébe Bíró Attila együttese, hiszen az eddigi rekord is 34 évet „élt".



Azért elgondolkodtam azon, mennyire tesz jót egy ilyen eredmény a sportágnak. Gyakorlatilag az esemény komolyságát kérdőjelezi meg, ha olyan csapat szerepel, mely az idén alakult, az átlagéletkora 17 év, a legidősebb játékos 23 esztendős, a legfiatalabb pedig 14 éves. Persze a házigazda jogán a részvétele automatikus, minimális követelmény sincs ezekkel a csapatokkal szemben, ahogyan az úszó Eric Moussambanival sem volt Sydney-ben, vagy a síugró Michael Edwardsszal, azaz Eddie, a Sassal Calgaryban, s Nagy-Britannia kézilabdacsapatai sem hagytak mély nyomokat maguk után Londonban.



A részvétel a fontos, nem a győzelem – halljuk sokszor a sport kapcsán, s valahol ezzel egyet is lehet érteni, pontosabban lehetett, mielőtt még ennyire domináns lett a pénz és a média szerepe. Márpedig ma egy sportág megítélése nagyban függ attól, hogyan lehet eladni a tévéközvetítéseken keresztül. Egy 64–0-ás mérkőzés – ne feledjük, egy vízilabdameccs játékideje 32 perc – senkinek sem jó, s nem szolgálja a népszerűsítést. Függetlenül attól, hogy maguk a dél-koreaiak elégedettek voltak, mert mint a kapitány elmondta: ez volt az első mérkőzésük, sokat tanultak a vízilabdáról, s mivel mindannyian úszók, el kell sajátítaniuk, hogyan kell egy csapatsportot játszani.



Jól hangzik, de élek a gyanúperrel, hogy Dél-Koreával jó ideig nem nagyon kell számolni a vízilabdában. Más kérdés, hogy a koreaiakat a 64 lőtt gólunkkal azért mi feltettük a sportági térképre, ha másként nem is, a világcsúcs kapcsán még sokat emlegetik majd őket. Leginkább Magyarországon...