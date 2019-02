Rögbi Gábriellel

Kiselejtezett faangyalok fejszés-fűrészes szétcincálásáról is szól Bohumil Hrabal egyik novellája. A bohókás cseh életérzéssel teli, s a látszat ellenére csöppet sem szentségtörő történetben van még más is: Gábriel arkangyal göndör fürtű fejét labdának használja rögtönzött rögbibemutatóján a főhős a sekrestyés előtt. Aki panaszkodik, milyen nemkívánatos dolgokkal találkozik nap mint nap a templomban. „...az esperes átszellemülten azzal jön, hogy »keresztények vagyunk, és sok-sok mindent meg kell tudnunk bocsátani egymásnak«. Érti?! Az esperes úr megbocsátja, én meg takarítsam el."



E mulatságos elbeszélés jutott eszembe a minap, amikor délutáni kirándulásunk alkalmával a sopronbánfalvi templomhoz értünk. Benyitottunk volna, hogy megmártózzunk a csendben, s eltöltsön bennünket a szakrális hely szelleme, de a hatalmas kapu bizony zárva volt. Korábban tett sétáinkon a bejáraton legalább túljuthattunk, még ha a templomhajóba már nem is léphettünk be – azt rács választja el a kis előtértől, ahol persely azért akad. A zárt kapu előtt nyitott lélekkel vettük hát tudomásul, mise nélkül nincs templomba járás. Talán olvasták a Hrabal-novellát. Talán úgy gondolták, megelőzik a bajt: ne kelljen megbocsátani senkinek semmit, s ne kelljen takarítani senkinek semmit. Pedig ez az istenháza a világon egyedülálló nevezetességgel bír: orgonaszintjén, a karzat freskóján maga Sztálin látható az ördög képmásában.



Nos, a nagyvilágban régóta idegenforgalmi célokat is szolgálnak a templomok – idehaza elég a budai Mátyás-templomra vagy Tihanyra gondolnunk. Ha sztálinos templomunk is követné a példát, megoldott lenne napestig a nyitvatartás, de a felügyelet is. Alighanem mindkettőt buzgón helyeselnék az égiek...